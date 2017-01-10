Портал ASAN Viza готов к использованию

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Автор: Отдел информации 

Портал ASAN Viza (www.evisa.gov.az) 10 января полностью передан в пользование. Об этом haqqin.az сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

До сегодняшнего дня около 500 иностранцев и лиц без гражданства получили электронную визу посредством портала ASAN Viza.

Напомним, 16 декабря прошлого года состоялась презентация портала АSAN Viza. Иностранцы и лица без гражданства смогут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza в три шага (обращайся, заплати и загрузи электронную визу) в течение трех рабочих дней. Государственная пошлина за электронную визу составляет 20 долларов США.

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