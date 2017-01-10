Эксперты спорят о законности назначения зятя Трампа его советником

Американские эксперты расходятся во мнении о том, нарушает ли закон решение избранного президента США Дональда Трампа назначить своим советником зятя Джареда Кушнера, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Штаб Трампа сообщил, что зять избранного президента Джаред Кушнер будет назначен старшим советником президента. Как передает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя команды Трампа, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком и уйдет с поста руководителя Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации. В частности, речь идет о законе "О борьбе с семейственностью", вступившем в силу в 1967 году.

Как отмечает агентство, юристы из команды Трампа опираются на интерпретацию этого закона, а также на решение суда от 1993 года, когда рассматривалась возможность участия Хиллари Клинтон в работе над политикой в сфере здравоохранения во время президентства ее супруга Билла. Команда Трампа также утверждает, что закон о борьбе с семейственностью не распространяется на сотрудников Белого дома, отмечает агентство. Кроме того, юристы опираются на ряд положений закона от 1978 года, позволяющих президенту назначать сотрудников Белого дома "без учета других положений закона" о найме на работу.

Однако ряд опрошенных агентством экспертов не исключает, что назначение нарушает действующее законодательство. Профессор права в Университете Вашингтона Кэтлин Кларк (Kathleen Clark), в частности, считает, что закон о борьбе с семейственностью распространяется также и на Белый дом.

"Конгресс не делал в этом законе исключения для Белого дома. Он имеет достаточно широкую область действия. Он распространяется на исполнительную, законодательную, судебную власть, на администрацию Вашингтона", — сказала она.

Профессор Университета Индианы Жерар Малиокка (Gerard Magliocca), в свою очередь, полагает, что при применении закона к сотрудникам Белого дома могут возникнуть проблемы с исполнением Конституции. "Трудно понять, почему Конгресс имеет власть ограничивать сотрудников президента", — сказал он.