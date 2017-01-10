Дутерте поклялся убивать чиновников-наркоторговцев

Президент Филиппин Родриго Дутерте поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле, сообщает The Independent.

По словам Дутерте, у него есть список госслужащих, в котором фигурирует около 10 тысяч имен мэров городов, губернаторов провинций, офицеров полиции, подозреваемых в связях с организованной преступностью.

«Поищи свое имя в этом списке. Сын шлюхи, если ты попал в него, у тебя большие проблемы. Я тебя точно убью», — пригрозил президент.

Как уточняет The Independent, один из фигурантов этого документа, мэр небольшого городка в провинции Минданао, был убит в ходе антинаркотической операции в октябре прошлого года.