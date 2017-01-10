 

В Анкаре запретили массовые акции Угроза теракта

 

Мэр Анкары Ибрахим Мелих Гёкчек на месяц запретил проводить в городе любого рода митинги, демонстрации и шествия на открытых площадках из соображений безопасности, сообщает Al Jazeera.

«По сведениям разведки, представленным мэру, в городе действует террористическая организация, которая готовит теракты в местах массового скопления людей. В частности, есть информация о том, что они намерены провести теракт во время шествия», — говорится в заявлении мэрии.

Указывается, что запрет введен для того, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества людей, а также сохранить общественный порядок и мир. Несоблюдение предписания повлечет юридические и административные меры в отношении организаторов и участников мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что в Анкаре сотрудники полиции применили спецсредства в отношении участников акции протеста против проводимой действующими властями внутренней политики, в частности, против планов турецкого правительства относительно расширения полномочий президента страны.

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