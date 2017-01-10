 

Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда

 

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2017 год, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно утвержденному бюджету, доходы ГНФАР на 2017 год определены на уровне 8 370 589,8 тысячи манатов, расходы  14 483 856 тысяч манатов.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана в 2017 году начнет осуществлять трансферты в Центральный банк (ЦБА) с целью обеспечения макроэкономической стабильности.

Согласно бюджету ГНФАР на 2017 год, максимальный размер таких трансфертов из Госнефтефонда в ЦБА определен в 7,5 млрд манатов, или 51,8% расходов фонда на текущий год.

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