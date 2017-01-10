 

Ильхам Алиев: «Я и дальше буду стараться развивать ирано-азербайджанские отношения»

 

«Я и дальше буду стараться развивать дружественные и братские отношения между Ираном и Азербайджаном»,  сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту бакинского представительства Организации радио и телевидения Ирана во время посещения во вторник посольства Ирана, где выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Ирана аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Глава государства сказал, что Хашеми Рафсанджани сыграл важную роль в развитии Ирана, осуществил большую работу, оставил неизгладимый след. Иранский народ высоко оценил его заслуги.

«Аятолла Хашеми Рафсанджани сыграл очень активную роль и в развитии ирано-азербайджанских связей, был большим сторонником развития этих отношений. У него были очень близкие дружеские связи с моим отцом президентом Гейдаром Алиевым. Они  и президент Гейдар Алиев, и президент Хашеми Рафсанджани  вместе заложили основу ирано-азербайджанских отношений. Заложили здоровую основу, чтобы эти связи развивались в условиях братства и дружбы. Я помню встречи Хашеми Рафсанджани с президентом Гейдаром Алиевым во время его визита в Азербайджан. В некоторых из этих встреч участвовал и я. Я лично видел, что они действительно относятся друг к другу с большим уважением. После того как я стал президентом, я встречался с Хашеми Рафсанджани во время одного из визитов в Иран, и эта встреча произвела на меня прекрасное впечатление»,  сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Рафсанджани действительно был большим государственным деятелем, мудрым политиком. Он проделал большую работу для развития ирано-азербайджанских отношений.

«Считаю, что он тоже радовался тому, что сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне. Я и дальше буду стараться, чтобы вместе с уважаемым коллегой Роухани развивать дружественные и братские отношения между Ираном и Азербайджаном»,  сказал президент Ильхам Алиев.

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