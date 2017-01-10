 

Кадыров навечно проклял Сталина

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сталинскую депортацию в Казахстан и Среднюю Азию одной из самых трагичных страниц в истории республики. Такую точку зрения он высказал в ходе собрания, посвященного Дню восстановления государственности чеченского народа. Видео выступления Кадыров разместил в своем Instagram во вторник, 10 января.

«Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — заявил он, вспоминая события 1944 года, когда было принято постановление ГКО СССР №5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и высылки ее населения в Среднюю Азию и Казахстан.

По его словам, в те годы «предки чеченцев столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества». Кроме того, Кадыров отметил, что новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и вернул чеченцев на их родную землю. «Мы за это искренне благодарны ему», — подчеркнул Кадыров.

Массовая депортация чеченского и ингушского народов была произведена по указанию Сталина 23 февраля 1944 года. Официальным поводом стало обвинение в пособничестве фашистским оккупантам. Запрет на возвращение чеченцев и ингушей на родину был снят в январе 1957 года.

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