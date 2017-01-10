 

Просинечки будет торговать мороженым в Баку

 

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки стал официальным представителем мороженого Ledo King производства Хорватии. Как сообщает Report, по этому случаю в Загребе между хорватским специалистом и директором по маркетингу и развитию компании Аной Стебич был заключен контракт о сотрудничестве.

По словам А.Стебич, Ledo находится на азербайджанском рынке уже 5 лет и также является излюбленным мороженым самого Просинечки: "Мы довольны сотрудничеством с легендарным футболистом и считаем, что успехи известного специалиста скажутся на дальнейшем развитии данного бренда в Азербайджане".

Отметим, что мороженое Ledo, кроме Азербайджана, также экспортируется в Боснию и Герцеговину, Венгрию, Словению, Норвегию, США, ОАЭ и Ливию.

2593 просмотров


Старости
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Наша погода
Сегодня 6° / 2°
11 Янв 8° / 2°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8824 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Этническая украинка станет главой МИД Канады
У грабителей Кардашьян изъяли 300 тысяч
Захват заложников в США Фото, обновлено
В Сирии погиб российский капитан
Декларацию Порошенко проверят из-за бизнеса в России
Просинечки будет торговать мороженым в Баку
Госсекретарь Франции начинает визит в Азербайджан
Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
Кадыров навечно проклял Сталина
В Казахстане арестован бывший министр экономики
Ильхам Алиев: «Я и дальше буду стараться развивать ирано-азербайджанские отношения»
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Продлен срок ареста Али Инсанова
В Анкаре запретили массовые акции Угроза теракта
Нефть продолжает дорожать обновлено
Дутерте поклялся убивать чиновников-наркоторговцев
С сайта королевской семьи срочно удалили информацию о смерти Елизаветы II фото
Эксперты спорят о законности назначения зятя Трампа его советником
В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы
Очередной теракт в Кабуле: десятки убитых и раненых
Центробанк о курсе маната
Портал ASAN Viza готов к использованию
Назначен новый глава Межбанка Азербайджана
У здания управления безопасности в Турции произошла перестрелка обновлено; видео
Звонок Лилит Григорян обошелся Эльчину Алиеву в $150 тысяч Дело генералов