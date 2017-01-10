В Сирии погиб российский капитан

В Сирии летом 2016 года погиб капитан артиллерийских войск из Татарстана Марат Ахметшин, сообщает РБК со ссылкой на военный комиссариат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.

В военкомате рассказали, что Ахметшина похоронили в августе 2016 года. В казанской школе №113, которой присвоено имя военного, рассказали, что погибшему офицеру посмертно присвоено звание Героя России.

О смерти Ахметшина 7 января сообщил сайт Shahrikazan.com, однако позже текст был удален. В статье приводились слова офицера Гузель Ахметшиной о том, что он погиб 5 июня под Пальмирой.