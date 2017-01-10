У грабителей Кардашьян изъяли 300 тысяч

Французская полиция изъяла около 300 тысяч евро при задержании группы подозреваемых в причастности к ограблению в Париже звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает Figaro.

Стражи порядка задержали 17 человек, среди которых были непосредственные участники налета, а также посредники и скупщики краденого.

Пока неясно, имеют ли отношение изъятые при аресте деньги к похищенным у Кардашьян драгоценностям, стоимость которых оценивалась в 9 миллионов долларов. Предполагается, что они могли быть переправлены в бельгийский Антверпен — мировой центр торговли бриллиантами. В связи с этим отмечается, что французским правоохранителям может понадобиться помощь бельгийских коллег.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У нее были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью четыре миллиона евро.