 

У грабителей Кардашьян изъяли 300 тысяч

 

Французская полиция изъяла около 300 тысяч евро при задержании группы подозреваемых в причастности к ограблению в Париже звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает Figaro.

Стражи порядка задержали 17 человек, среди которых были непосредственные участники налета, а также посредники и скупщики краденого.

Пока неясно, имеют ли отношение изъятые при аресте деньги к похищенным у Кардашьян драгоценностям, стоимость которых оценивалась в 9 миллионов долларов. Предполагается, что они могли быть переправлены в бельгийский Антверпен — мировой центр торговли бриллиантами. В связи с этим отмечается, что французским правоохранителям может понадобиться помощь бельгийских коллег.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У нее были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью четыре миллиона евро. 

508 просмотров


Старости
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Наша погода
Сегодня 6° / 2°
11 Янв 8° / 2°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8824 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Этническая украинка станет главой МИД Канады
У грабителей Кардашьян изъяли 300 тысяч
Захват заложников в США Фото, обновлено
В Сирии погиб российский капитан
Декларацию Порошенко проверят из-за бизнеса в России
Просинечки будет торговать мороженым в Баку
Госсекретарь Франции начинает визит в Азербайджан
Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
Кадыров навечно проклял Сталина
В Казахстане арестован бывший министр экономики
Ильхам Алиев: «Я и дальше буду стараться развивать ирано-азербайджанские отношения»
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Продлен срок ареста Али Инсанова
В Анкаре запретили массовые акции Угроза теракта
Нефть продолжает дорожать обновлено
Дутерте поклялся убивать чиновников-наркоторговцев
С сайта королевской семьи срочно удалили информацию о смерти Елизаветы II фото
Эксперты спорят о законности назначения зятя Трампа его советником
В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы
Очередной теракт в Кабуле: десятки убитых и раненых
Центробанк о курсе маната
Портал ASAN Viza готов к использованию
Назначен новый глава Межбанка Азербайджана
У здания управления безопасности в Турции произошла перестрелка обновлено; видео
Звонок Лилит Григорян обошелся Эльчину Алиеву в $150 тысяч Дело генералов