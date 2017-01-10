Этническая украинка станет главой МИД Канады

Политик украинского происхождения Христя Фриланд станет новой главой Министерства иностранных дел Канады. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CBC.

Фриланд займет место Стефана Диона, который, по сведениям телеканала, уйдет на дипломатическую службу.

С 4 ноября 2015 года известная журналистка, писательница и политик занимает пост министра международной торговли.

Фриланд последовательно выступает за расширение санкций против России. С 24 марта 2014 года ей запрещен въезд в РФ.

CBC также сообщил об уходе с поста министра труда и занятости Канады этнической украинки Мэриэнн Мигичук.