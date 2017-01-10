Бакинцы распродают свои квартиры и вкладываются в доллары

2016 год стал одним из самых сложных для рынка недвижимости. На рынке наблюдалась крайне низкая активность, а падение курса маната по отношению к доллару отпугивало потенциальных покупателей. Кроме того, недвижимость в Баку потеряла и свою инвестиционную привлекательность. В отличие от прошлых лет люди уже не спешат сразу на свободные деньги покупать квартиры.

Эксперты также разделились в своих прогнозах о ценах на недвижимость. Некоторые считают, что цены на недвижимость достигли своего дна, другие склонны считать, что цены еще продолжат падать.

Некогда один из самых прибыльных родов занятий – маклерство, сегодня перестали считать прибыльным занятием. Большинство офисов риелторов у станции метро «Мемар Аджеми» закрыты.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах Баку. По словам риелтора Хыдыра Велиева, занимающегося куплей-продажей квартир, последние два месяца на рынке наблюдается небольшое оживление. Но вместе с тем, реальных покупателей все еще очень мало, большинство просто интересуются ценами.

«По рыночным ценам практически никто не покупает квартиры. Все ждут горячей цены. За последние четыре месяца я продал всего одну квартиру. Я общаюсь с другими маклерами, у всех схожая ситуация. Думаю, эта профессия умирает», - сказал Хыдыр Велиев.

Риелтор также отметил, что сейчас самый большой спрос наблюдается на 1-2-х комнатные квартиры.

«Все сейчас ищут дешевые квартиры. У нас даже есть клиенты, которые готовы купить эти квартиры. Но мы не можем им подыскать приемлемые варианты», - сказал риелтор.

Другой риелтор Мусаиб Эфендиев считает, что основная причина падения активности на рынке недвижимости заключается в падении курса маната.

«Раньше люди свободные деньги вкладывали в недвижимость, а сейчас покупают доллары и ждут повышения курса. Бывают месяцы, когда мы не можем продать даже одну квартиру», - жалуется Эфендиев.

По наблюдениям маклеров, больше всего квартир в Баку продается на территории микрорайонов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь приближается к 45-50 тысячам манатов.

Цены на двухкомнатные квартиры варьируют в пределах 55-65 тысяч, а трехкомнатные можно купить за 70-90 тысяч манатов.

Самые дорогие квартиры в Баку расположены на улице Низами (Торговая) и в районе станции метро «Эльмляр Академиясы». Однокомнатную квартиру в старой хрущевке можно найти за 57-63 тысячи манатов, двухкомнатную 85-130 тысяч, а трехкомнатную за 100-180 тысяч манатов. Цены существенно варьируют в зависимости от этажа, ремонта и расположения квартиры.

Согласно результатам мониторинга в ноябре 2016 года самые дорогие квартиры продавались в Сабаильском районе (2412 манатов за кв/м), Насиминском районе (1806 манатов за кв/м), а самые дешевые в Сабунчинском районе (951 манатов за кв/м) и Сураханинском районе (923 маната за кв/м).

Эксперты отмечают, что по сравнению с началом прошлого года, цены на квартиры подорожали в среднем на 5%. Однако рост цен наблюдается в манатном выражении, в то время как в долларовом исчислении цены просто обвалились.

Экономический эксперт Вугар Байрамов считает, что в первой половине 2017 года будет наблюдаться падение цен на недвижимость. Эксперт связывает это с падением покупательской способности населения и с тем, что проживающие в России азербайджанцы все меньше и меньше проявляют интерес к покупке недвижимости в Баку.

Помимо этого, большинство потенциальных покупателей хранит свои сбережения в долларах и не собираются от них избавляться до тех пор, пока не стабилизируется курс маната.

«Те же люди, которые продают свои квартиры, тут же переводят деньги в доллары. Поэтому на рынке не падает количество предложений и появляется сильный дисбаланс со спросом. Пока курс маната не стабилизируется, на рынке недвижимости будет наблюдаться застой. Никаких экономических предпосылок для роста цен на рынке недвижимости нет», - сказал экономический эксперт.

Со своим коллегой не согласен другой эксперт Нусрет Ибрагимли, который считает, что ценам на недвижимость в Баку просто некуда больше падать. Эксперт отметил, что в Баку одни из самых дешевых цен на пространстве СНГ и квартиры продают по себестоимости.

Вместе с тем эксперт добавил, что цены на квартиры могут упасть в долларовом выражении, при этом оставаясь стабильными в манатном выражении.