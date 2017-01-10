Джон Керри: «Союзники просили нас бомбить Иран»

Иностранные союзники и партнеры США добивались от нынешней американской администрации во главе с Бараком Обамой нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам ядерной программы Ирана, подтвердил, выступая во вторник в Институте мира в Вашингтоне, госсекретарь США Джон Керри, передает во вторник ТАСС.

Он решительно призвал следующего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января, не отказываться от договоренности об урегулировании ядерной проблемы Ирана, заключенной с Тегераном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. Трамп ранее критиковал это соглашение, именуемое Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). При этом Керри предположил, что даже в случае отказа администрации Трампа от СВПД партнеры США по группе "пять плюс один" будут продолжать реализацию данной договоренности.

"Подозреваю, что россияне, китайцы, французы, немцы и британцы будут просто продолжать осуществлять сделку. А мы (США) тогда будем сидеть снаружи, поэтому наша репутация серьезно пострадает", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, такое развитие событий обернется тем, что США "оказались бы в той же ситуации, в которой находились прежде и при которой на нас оказывалось давление с той целью, чтобы мы бомбили Иран".

"И поверьте мне, давление было", - подчеркнул Керри, не уточняя, какие именно страны его оказывали на Вашингтон.