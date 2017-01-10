 

Ильхам Алиев: «Мы в любое время можем решить карабахский конфликт военным путем»

 

Баку готов в случае необходимости решить нагорно-карабахский конфликт военным путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы в любое время способны решить вопрос военным путем», - подчеркнул И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году.

По его словам, пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта известны. «Наша позиция остается неизменной. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Все армянские оккупационные силы должны быть выведены с наших территорий, должны быть выполнены четыре резолюции Совбеза ООН», - подчеркнул И.Алиев.

Президент Азербайджана заявил о неприемлемости статус-кво по армяно-азербайджанскому конфликту. «Имеющийся статус-кво неприемлем и должен быть изменен. В прошлом году ОБСЕ серьезно высказалась по данному вопросу – статус-кво неприемлем, это аксиома. Изменение статус-кво означает вывод оккупационных войск с захваченных территорий. Это и есть путь решения конфликта. Другого пути не может быть», - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан никогда не позволит создать на своей территории второе самопровозглашенное армянское государство. «Азербайджан никогда не смирится с существующей ситуацией. Чем скорее оккупационный режим, руководство Армении это поймет, тем лучше будет для них самих», - подчеркнул И.Алиев.

Президент коснулся апрельских боестолкновений в зоне конфликта. «Отвечая на очередную армянскую военную провокацию, азербайджанская армия перешла в контрнаступление и освободила от оккупации тысячи гектаров земли. Это еще раз показало, что Азербайджан готов к решению армяно-азербайджанского конфликта военным путем. Сейчас на освобожденных территориях ведутся работы по зачистке. Мы предпримем в тех регионах необходимые меры, чтобы наши граждане вернулись туда, и этот процесс уже начинается», - подчеркнул И.Алиев.

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