Источники в Госнефтекомпании Азербайджана подтвердили haqqin.az информацию о взрыве на газопроводе в Сангачалах, отметив, что в ближайшее время будет распространена официальная информация.

В настоящее время на газопроводе продолжается пожар. В Госнефтекомпании проверяют несколько версий взрыва, одна из которых некачественные ремонтно-строительные работы.

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В Сангачалах произошел очередной взрыв на газопроводе. Об этом в соцсети Фейсбук сообщила глава организации по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

По ее словам, это уже третий взрыв на данном участке.

По словам Мирвари Гахраманлы, взрыв произошел в 20:40 неподалеку от места предыдущей аварии.