Ильхам Алиев: «Бывшие руководители ОДКБ совершили большую политическую ошибку»

Армения в ходе апрельских боестолкновений пребывала в панике и просила посредников помочь остановить их и заявила о своей готовности вернуться к переговорному процессу. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году.

"Азербайджанской общественности хорошо известно, что они обращались к различным международным организациям, к ОДКБ. Несмотря на то, что ОДКБ не имеет никакого отношения к этому вопросу», - отметил он.

Президент подчеркнул, что бывшие руководители ОДКБ совершили большую политическую ошибку, выразив проармянскую позицию и неприемлемые формулировки (в ходе декабрьского инцидента на армяно-азербайджанской границе), «и сегодня мы все знаем их судьбу».

«Мы, как всегда, занимаем конструктивную позицию. Справедливость и международные нормы на нашей стороне. Историческая правда также укрепляет нашу позицию. На нашей стороне военная мощь, экономический потенциал, политический авторитет. Мы решим этот вопрос. Наше желание заключается в восстановлении территориальной целостности, поднять азербайджанский флаг на всех оккупированных землях. Апрельские боестолкновения стали значительным шагом на этом пути», - отметил И.Алиев.