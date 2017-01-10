 

Ильхам Алиев о необходимости снижения инфляции

 

Процесс оздоровления в банковском секторе Азербайджана продолжится в 2017 году, заявил президент Ильхам Алиев.

"В 2016 году мы ужесточили контроль в банковском секторе. В 2017 году будут предприняты серьезные меры с целью продолжения процесса оздоровления в банковском секторе, доведения его до мировых стандартов", - сказал И.Алиев во вторник на заседании Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

По его словам, в 2017 году инфляция в Азербайджане должна быть снижена до однозначного уровня.

"Мы должны в текущем году обеспечить макроэкономическую стабильность. В частности, инфляция должна быть снижена до однозначного уровня. Я думаю, что это достижимая задача", - отметил он.

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