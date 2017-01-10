 

Саудовская Аравия продолжит вооружать Ливан

 

Саудовская Аравия разморозит программу военной помощи Ливану, закрытую почти год назад, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ливанской делегации в Эр-Рияде.

В августе 2016 года Саудовская Аравия выделила три миллиарда долларов на закупку вооружений у Франции для вооруженных сил Ливана. Помощь предоставлялась в рамках борьбы с терроризмом. В феврале власти королевства заявили, что прекращают программу в связи с политической позицией Бейрута, не отвечающей "братским отношениям между двумя странами".

"Программа разморожена", — сообщил источник в делегации ливанского президента Мишеля Ауна, который встречался с саудовским королем Салманом в Эр-Рияде. Собеседник добавил, что стороны договорились продолжить переговоры о пакете военной помощи.

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