Тетя и отец 10-летней Нурай помирились?

Достигнуто примирение между сторонами инцидента, произошедшего в Губинском районном суде с участием 10-летней Нурай. Об этом АПА сообщила тетя девочки Мехрибан Эльдарова.

Как она рассказала, ее супруг Эльдар отправился в Баку на встречу с Авезом Байрамовым - отцом ребенка. Между сторонами было достигнуто примирение с условием – девочка должна остаться с тетей. М.Эльдарова также отметила, что отец Нурай может в любое время видеться с ней. По ее словам, примирение - правильное решение с точки зрения будущего ребенка.

Напомним, что социальные сети взорвал драматический видеосюжет с 10-летней Нурай Байрамовой, которую по решению суда судебные исполнители пытались силой передать отцу.

Накал эмоций и страстей в интернете привел в действие государственные структуры: в дело вмешались аппарат омбудсмена и Госкомитет по проблемам семьи, женщины и ребенка, которые заявили, что применение силы во время передачи ребенка отцу может оказать негативное воздействие на психику девочки.

Отметим, что как уже сообщал haqqin.az, родители Нурай развелись в 2009 году в судебном порядке и отец исправно платил алименты. После смерти матери Нурай в 2010 году Исполнительная власть Губинского районе передала опекунство над девочкой ее тете Мехрибан Эльдаровой.

Опекунша по какой-то причине препятствовала встречам девочки с отцом Авезом Байрамовым. В 2011 году А.Байрамов обратился в суд с иском, чтобы ему, как единственному родителю, передали дочку. В 2012 году все судебные инстанции вынесли решение в пользу А.Байрамова и аннулировали опекунство родственницы. Девочке тогда было шесть лет.

Почти пять лет судебные исполнители не осуществляли решение суда о передаче ребенка отцу.