 

У Армении появится диппредставительство в Дубае

 

Армения намерена открыть генконсульство в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов. Этот вопрос будет вынесен на одобрение правительства на заседании 12 января, сообщает ереванское издание Lragir.

В обосновании постановления отмечается, что активно развивается торговля Армении с арабскими странами, в том числе через Дубай.

По официальным данным, в Дубае проживает 2500-3000 граждан Армении. Еженедельно осуществляется 4-5 регулярных авиарейсов, увеличилось число граждан Армении, использующих Дубай для транзита.

Учитывая интерес деловых кругов ОАЕ к Армении, предлагается открыть генконсульство в Дубае, говорится в проекте постановления.

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