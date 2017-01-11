Ильхам Алиев экспертам Азербайджана: "Не можете поделить овёс двух ослов"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабмина, подверг критике некоторые неправительственные организации, рейтинговые агентства и местных экономических экспертов, сообщает АзерТАдж.

«Есть некоторые неправительственные организации, которые пытаются очернить нашу деятельность. Мы знаем, откуда они финансируются. Антиазербайджанские кампании, которые они ведут на протяжении многих лет, не дают никаких результатов. На составленные ими рейтинги даже не стоит обращать внимания», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев в своей речи также затронул некоторых местных экспертов, которые критикуют экономическую политику правительства.

«В то же время с различными заявлениями выступают и некоторые местные представители, называющие себя большими экономистами. Это абсолютно бредовые идеи. У нас есть прекрасная пословица: «Те, кто не могут поделить овес двух ослов, собираются учить нас». Не стоит обращать на все это внимание. Самое главное - это наше успешное развитие, оценки ведущих международных экономических структур и наша реальность. А реальность такова, что мы с достоинством вышли из кризисной ситуации в 2016 году и в стране было открыто свыше 100 тысяч рабочих мест», - сказал глава государства.