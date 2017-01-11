 

Ильхам Алиев экспертам Азербайджана: "Не можете поделить овёс двух ослов"

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабмина, подверг критике некоторые неправительственные организации, рейтинговые агентства и местных экономических экспертов, сообщает АзерТАдж.

«Есть некоторые неправительственные организации, которые пытаются очернить нашу деятельность. Мы знаем, откуда они финансируются. Антиазербайджанские кампании, которые они ведут на протяжении многих лет, не дают никаких результатов. На составленные ими рейтинги даже не стоит обращать внимания», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев в своей речи также затронул некоторых местных экспертов, которые критикуют экономическую политику правительства.

«В то же время с различными заявлениями выступают и некоторые местные представители, называющие себя большими экономистами. Это абсолютно бредовые идеи. У нас есть прекрасная пословица: «Те, кто не могут поделить овес двух ослов, собираются учить нас».  Не стоит обращать на все это внимание. Самое главное - это наше успешное развитие, оценки ведущих международных экономических структур и наша реальность. А реальность такова, что мы с достоинством вышли из кризисной ситуации в 2016 году и в стране было открыто свыше 100 тысяч рабочих мест», - сказал глава государства.

1278 просмотров


Старости
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов
Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов Заявление из Махачкалы
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
12 Янв 9° / 3°
13 Янв 8° / 4°
14 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8824 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN


Новостная лента

Жители Мосула бегут из города
Ильхам Алиев: "Получается, где-то есть неучтенное производство?"
Ильхам Алиев экспертам Азербайджана: "Не можете поделить овёс двух ослов"
«Азербайджан обладает высокоточным оружием, которое еще не демонстрировалось» Заявление президента
У Армении появится диппредставительство в Дубае
Тетя и отец 10-летней Нурай помирились?
Саудовская Аравия продолжит вооружать Ливан
Ильхам Алиев о необходимости снижения инфляции
Ильхам Алиев: «Бывшие руководители ОДКБ совершили большую политическую ошибку»
Третий взрыв на газопроводе в Сангачалах + реакция SOCAR, обновлено, фото, видео
Ильхам Алиев: «Мы в любое время можем решить карабахский конфликт военным путем»
Джон Керри: «Союзники просили нас бомбить Иран»
В Греции предложили не выдавать Турции беглых военных
Бакинцы распродают свои квартиры и вкладываются в доллары
Этническая украинка станет главой МИД Канады
У грабителей Кардашьян изъяли 300 тысяч
Захват заложников в США Фото, обновлено
В Сирии погиб российский капитан
Декларацию Порошенко проверят из-за бизнеса в России
Просинечки будет торговать мороженым в Баку
Ильхам Алиев встретился с госсекретарем МИД Франции Обновлено
Евросуд обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
Кадыров навечно проклял Сталина
В Казахстане арестован бывший министр экономики
Ильхам Алиев: «Я и дальше буду стараться развивать ирано-азербайджанские отношения»