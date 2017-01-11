Ильхам Алиев: "Получается, где-то есть неучтенное производство?"

"В Азербайджане сегодня в сфере виноделия сложилась парадоксальная ситуация. Годовая мощность имеющихся винодельческих заводов составляет 100 млн бутылок, тогда как производство составляет всего 20 млн бутылок. Получается, что где-то есть неучтенное производство? Поэтому Минэкономики, Минналогов, правоохранительные органы должны серьезно изучить ситуацию и предпринять соответствующие меры", - сказал И.Алиев во вторник на заседании Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

По его словам, виноделие обладает хорошим экспортным потенциалом.

"Однако наш экспорт винной продукции составляет всего $2-3 млн, что очень мало. Мы сейчас предпринимаем шаги для увеличения экспортных поставок, участвуем в различных выставках, заключаем контракты. Кроме этого, с наиболее дружественными нам государствами мы ведем переговоры о предоставлении для нас квот, чтобы мы могли поставлять продукцию в эти страны", - подчеркнул он.