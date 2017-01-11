 

США могут ввести санкции против энергетического сектора России

 

Законопроект о санкциях в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в президентскую кампанию внесен в сенат США республиканцами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Робертом Портманом, а также демократами Беном Кардином и Бобом Менендесом. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики законопроекта выступают за введение санкций против лиц и организаций, которые сотрудничают с российскими силовыми структурами, включая ФСБ и Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Кроме того, авторы документа предложили закрепить на законодательном уровне положения указа президента США Барака Обамы о введении санкций против лиц, причастных к «вредоносной активности в киберпространстве», которая угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Сенаторы также выступают за арест активов лиц, причастных к подрыву кибербезопасности США и введение запрета на выдачу им американских виз. Предполагается ввести ограничения и в отношении тех, кто оказывает финансовую и материальную поддержку хакерам.

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