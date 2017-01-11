При взрыве в Кандагаре ранен посол ОАЭ

Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что посол страны в Афганистане получил ранение при взрыве в Кандагаре, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД.

«Министерство следит за ситуацией с отвратительной террористической атакой на гостевой дом губернатора Кандагара, в результате которой получил ранения посол ОАЭ в Афганистане его превосходительство Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби, а также несколько дипломатов ОАЭ», — приводит агентство заявление ведомства.

Раненный посол находился в провинции с гуманитарной миссией.

Всего при взрыве у дома губернатора Кандагара погибли 11 человек, передает телеканал TOLO News со ссылкой на чиновников.