Во вторник прошли похороны одного из ведущих деятелей исламской революции – первого спикера послереволюционного парламента, главнокомандующего времен войны с Ираком, дважды президента страны. Али Акбара Хашеми Рафсанджани похоронили рядом с аятоллой Хомейни.

В прощании приняло участие более двух миллионов человек – больше Тегеран видел лишь в 1989 году, когда умер лидер исламской революции, рядом с которым сейчас упокоился Рафсанджани. До самой смерти Хомейни он был его правой рукой и фактически вторым человеком в государстве. При его помощи и с его подачи место верховного лидера Ирана занял его близкий соратник Али Хаменеи. Они тесно взаимодействовали, пока в 2009 году не произошло резкого охлаждения отношений. Рафсанджани тогда поддержал реформистов из Зеленого движения, протестовавших против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил консерватор Ахмадинеджад. С тех пор Рафсанджани стали оттирать от влияния на государственную политику, а его двое детей оказались в тюремном заключении. Но в широких народных массах популярность политика, стоявшего у основания исламского государства, не падала. Он считался одним из главных союзников действующего президента Хасана Рухани в его противостоянии с радикальными консерваторами.

И теперь есть основания опасаться, что консервативная часть иранского правящего класса постарается изменить баланс в свою пользу. Для Рухани, которому в мае предстоит баллотироваться на второй срок, это нехорошие новости. После сообщения в воскресенье о смерти 82-летнего Рафсанджани в Иране был объявлен трехдневный траур. Прощальную церемонию возглавил и соответствующую службу провел сам аятолла Хаменеи в кампусе Тегеранского университета, а в процессии вчерашние политические противники-консерваторы оттеснили во второй ряд даже ближайших родственников покойного. В то же время в массе людей, вышедших попрощаться с Рафсанджани, звучали голоса недовольства: многие скандировали имена оппозиционных политиков Хуссейна Мусави и Мехди Карруби, находящихся под домашним арестом.

Помимо портретов Рафсанджани, некоторые несли изображения его дочери, находящейся в заключении. Как ни удивительно, среди групп скорбящих некоторые кричали «Смерть России!» и «Российское посольство – рассадник шпионов!». Раньше такие кричалки можно было услышать в исполнении радикально настроенных людей, протестовавших против Америки. Очевидно, таким образом проявилось недовольство иранцев активным участием их страны в сирийской войне, где Иран является тесным союзником России. Иранцы несут немалые потери, не понимая, в чем резон их участия в этом конфликте. Смерть Рафсанджани подстегнула разговоры о будущем нынешнего верховного лидера.

В 2014 году прошла информация, что Хаменеи перенес операцию на простате, после чего все сообщения о здоровье аятоллы были запрещены. Ему 77 лет, и очевидно, что физический предел его правления близок. Не исключают, что напоследок Хаменеи может ограничить на будущее срок пребывания верховного лидера до десяти лет, сейчас никакого формально установленного предела нет. Идет также обсуждение наиболее вероятных преемников. Среди них называют аятолл Хашеми Шахруди, Садека Лариджани и Эбрахима Раиси. Особенно многообещающей выглядит фигура последнего. Он в прошлом был генеральным прокурором, а сейчас является хранителем главных шиитских святынь. Его позиции сильны среди стражей исламской революции, в спецслужбах, а главное, он пользуется особым доверием нынешнего верховного лидера Хаменеи.

В пользу Раиси и то, что он сейид – потомок пророка в шиитской традиции. Впрочем, сила приближенных к Хаменеи может превратиться в слабость после его смерти. Одно можно сказать с уверенностью: неотвратимый уход политиков-основателей исламского государства повлечет за собой серьезное усиление политической борьбы среди более молодого поколения иранской духовной и политической элиты.