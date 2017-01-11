Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста мировой экономики в 2017 и 2018 гг. на 0,1 п.п. - до 2,7% и 2,9% соответственно. Об этом говорится в докладе организации "Глобальные экономические перспективы 2017", передает ТАСС.

Так, в июне 2016 года Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2017 году на 2,8% и в 2018 году на 3%.

На 2019 г. новый прогноз ВБ предполагает рост глобальной экономики, как и в 2018 г., на 2,9%.

Кроме того, Всемирный банк понизил оценку роста мирового ВВП в 2016 году на 0,1 п. п. по сравнению с прогнозом, сделанным в июне 2016 года. Теперь эксперты организации ожидают, что за 2016 год мировой ВВП прибавил 2,3%.