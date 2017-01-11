По иронии судьбы партия, неизменным лидером которого остается экс-президент Михаил Саакишвили, а речь идет о ней, называется «Единое национально движение» (ЕНД). Однако после того, как секретариат партии, а произошло это аккурат перед рождеством, обратился в ЦИК Грузии с запросом о лишении своих однопартийцев статуса членов парламента, стало ясно, что раскола не миновать. Поводом для этого послужили участившиеся выступления членов фракции против своего бывшего лидера.

Сигнал к атаке против М.Саакашвили был дан громким заявлением, с которым выступила главный редактор медиахолдинга «Табла» Тамар Черголеишвили, открыто обвинившая бывшего президента страны в лживости, что, по ее мнению, и явилось главной причиной поражения партии на парламентских выборах и того политического разброда, который окончательно лишает ее влияния в массах. Выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы не ввиду редакторской должности оратора. Колбатано Тамар является супругой международного секретаря Единого национального движения Гиги Бокерия.

Cам же Михаил Саакашвили в участившихся нападках обвиняет исполнительного секретаря партии, парламентария Серго Ратиани. В то время как последний вместе с экс-мэром Тбилиси Гиги Угулава считает источником всех бед, обрушившихся на оппозицию лидера парламентской фракции «Нацдвижения» Нику Мелия. На 9 января они торжественно поклялись вывести его на чистую воду и отстранить от руководства парламентской фракцией. Увы, политическая разборка не состоялась. Как сообщил сегодня Г. Угулава, он решил дать провинившемуся три дня для консультаций. Соратники, вроде бы, согласились с данным предложением, хотя так и осталось непонятным с кем тот собирается консультироваться. Последнее обстоятельство многих настораживает ввиду того, что Н. Мелия является сторонником проведения партийного съезда, на котором он со своими единомышленниками намерен отстранить окончательно Михаила Саакашвили от руководства ЕНД. Но, как теперь выясняется – он не единственный, кто планирует партийный съезд в скрытых от основной массы националов целях.

Упомянутый выше исполнительный секретарь ЕНД С. Ратиани сообщил через Facebook, что подготовкой ожидаемого 20 января очередного съезда партии помимо секретариата, занимается еще одна группа, не имеющая для этого соответствующих полномочий. “Секретариат требует исключить из списка депутатов людей, создавших самопровозглашенный организационный совет, который фактически присвоил себе полномочия политсовета», - не скрывает своей тревоги Ратиани, припугнувший, на всякий случай, своих коллег тем, что деятельность “самозванцев” ставит под вопрос легитимность предстоящего партийного форума.

С комментарием Саакашвили на эти тревожные сигналы его разрозненное воинство может сегодня познакомиться также в Facebookе, где он на своей страничке пишет, мол, за всеми этими раздорами стоит его главный ненавистник - Б. Иванишвили. “Очень жаль, что это делается руками наших бывших соратников», - сетует экс-президент и теперь уже наверняка экс-лидер главной оппозиционной партии “Единое национальное движение”.

Партийные лидеры ЕНД разделились на два лагеря: группа во главе с Гигой Бокерией выступает за избрание бывшего спикера парламента Давида Бакрадзе на пост председателя партии, который остается де-юре вакантным после фактического бегства из страны Михаила Саакашвили в ноябре 2013 года; группировка же бывшего премьер-министра Аджарии Левана Варшаломидзе выступает за сохранение вакансии, дабы придать Саакашвили пусть формальные признаки лидерства. Месяц назад Политсовет партии с перевесом в один голос (25 против 24 при одном воздержавшемся) высказался в его пользу. Сейчас, по мнению, экспертов и партийных активистов М.Саакашвили не располагает даже столь минимальным преимуществом.