 

Мадуро заявил о попытке госпереворота

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке осуществления переворота оппозиционным парламентом, принявшим в понедельник заявление об оставлении поста главой государства.

"Как президент я прошу государственные власти не оставить безнаказанными нарушения конституции и неуважение к законному порядку, национальная ассамблея приняла вчера путчистский манифест", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

После решения парламента, за которое проголосовали 106 депутатов, верховный суд страны уже заявил, что национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с должности президента Мадуро.

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Мадуро заявил о попытке госпереворота
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