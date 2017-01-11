Во вторник Совет ФИФА принял историческое решение об увеличении количества участников чемпионата мира-2026 года с 32 до 48 команд.48 национальных сборных будут разделены на 16 групп – по три в каждой. В 1/16 финала выйдут по две сборные.

Предполагается, что количество участников от Европы увеличится с 14 до 16, Африки – с 5 до 9,5, Азии – с 4,5 до 8,5, Южной Америки – с 4,5 до 6,5, Северной и Центральной Америки – с 3,5 до 6,5, Океании – с 0,5 до 1. Половинка означает, что представители Африки, Азии и двух Америк проведут стыковые межконтинентальные матчи, и в случае успеха Африка может довести число команд в финальной стадии до 10, Азия – до 9, а обе Америки – до 7.

Распределение квот неокончательное, но если Европа действительно получит прибавку лишь в две команды, то это несильно увеличит шансы команд уровня сборной Азербайджана на попадание в финальную стадию чемпионата мира.

С этим согласен и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, прокомментировавший революционные изменения ФИФА в беседе с haqqin.az.

«Если будет принято решение о том, что на чемпионате мира-2016 выступят лишь 16 европейских команд, то это, конечно, не сильно повлияет на шансы маленьких футбольных стран, в том числе и сборной Азербайджана, - говорит генсек. – Но количество представителей от каждой конфедерации еще будет обсуждаться, в том числе и с самими конфедерациями.

Это очень интересный и при этом сложный футбольно-политический вопрос. На сегодняшний день приоритет у УЕФА, который имеет в финальных этапах чемпионатов мира наибольшее представительство. Чемпионат Европы-2016, который впервые прошел с участием 24 команд, получился весьма привлекательным турниром. Увеличились доходы, объемы, повысился приток туристов. Поэтому и солидное увеличение европейской квоты для участия в чемпионате мира выглядело бы вполне логичным. Это дало бы дополнительные шансы попасть на мундиаль тем сборным, которые раньше оставались за бортом чемпионата мира из-за очень высокой конкуренции».

Количество игр увеличится с 64 до 80. Однако это не повлияет на сроки чемпионата и на количество стадионов – как и прежде, хватит и 12-ти. Помимо этого, финалистам не придется проводить больше игр – путь к решающей встрече составит те же самые семь игр.

«Растет масштаб чемпионата мира, но его длительность остается прежней, - продолжает Эльхан Мамедов. – Если бы чемпионат стал длиннее, то у ФИФА были бы проблемы с лигами. Поэтому было крайне важно оставить не выходить за нынешние рамки».

При новом формате группового турнира с участием трех команд очень важное значение приобретает календарь. Ведь к последнему третьему матчу в группе, который может быть решающим, одна команда подойдет после 6-7-дневного отдыха, а другая – после 3-4-дневного. Или насколько справедливо, что во втором матче группы одна команда будет абсолютно свежая, а другая выйдет на игру спустя 3-4 дня после первой встречи?

Помимо этого, команды, участвующие в третьем матче, получают некоторое преимущество в турнирном плане. Они уже будут знать все расклады в группе и могут легко договориться. В лучшем случае матчи будут носить проходной характер.

Кроме того, чтобы выйти в плей-офф, сборным в большинстве случаев достаточно будет дважды сыграть в группе вничью, что повлияет на зрелищность матчей. И это вдобавок к разговорам об уровне турнира, ведь планируется больший приток далеко не самых сильных сборных из Азии и Африки.

В трехкомандной группе повышается вероятность получить по итогам группового этапа абсолютно равные показатели между двумя или даже тремя командами, а значит, придется решать судьбу путевки в 1/16 финала с помощью жеребьевки, что тоже можно назвать минусом нового формата.

«Да, в группе из трех команд не все будут в абсолютно равных условиях, - согласен генеральный секретарь АФФА. – Что касается проходных игр, то такие были и на Евро-2016. А если вспомнить о ничьих, то сборная Португалии на групповой стадии прошедшего чемпионата Европы вышла из группы, трижды сыграв вничью. Насколько это справедливо?».

Понятно, что новый президент ФИФА Джанни Инфантино пошел на 50-процентное увеличение числа участников чемпионатов мира по двум причинам. Первая – финансовая. По предварительным подсчетам, чистый доход от нового финального этапа возрастет на 640 миллионов долларов. Вторая – это завоевание электората в Азии, Африке и Центральной Америке. Если вышеуказанное распределение мест между континентами будет официально подтверждено, то три эти конфедерации в сумме получат в финальную стадию на 11-12 путевок больше.

«С первых дней вступления на должность президента ФИФА Джанни Инфантино заявил об идее увеличения числа команд в финальной стадии чемпионата мира, - говорит Эльхан Мамедов. – Обсуждался вариант с 36 сборными, затем с 40 командами, а в итоге принято решение расширить ЧМ по максимуму и довести число участников до 48. Думаю, что в ФИФА со всей скрупулезностью изучили все плюсы и минусы нового формата и приняли взвешенное решение.

Конечно, финансовый аспект крайне важен. Чем больше игр, тем дороже будут стоить телевизионные права, тем больше билетов будет продано и т.д. И чем больше заработает от чемпионата мира ФИФА, тем больше отчислений от нее получат национальные ассоциации и их клубы, в том числе АФФА и команды нашей Премьер-лиги. То есть, в финансовом плане страны заинтересованы в увеличении количества участников».

Но сколько в мире стран, способных провести столь масштабное соревнование? Ведь участие в ЧМ-2026 48 сборных означает, что в стране должно быть 48 соответствующих требованиям баз с тренировочными полями. В скольких странах есть такая инфраструктура? Большинству государств в случае получения права на проведение у себя финальной стадии чемпионата мира придется строить дополнительные объекты. А что делать с ними после завершения ЧМ? Будут ли они востребованы после турнира?

Ясно, что не самым большим футбольным странам, среди которых и Азербайджан, будет очень сложно замахнуться на проведение ЧМ.

Организовать чемпионат мира с 48 командами будет очень сложно, - считает и генсек АФФА. – Может, когда-нибудь в Азербайджане будет такая инфраструктура, но на сегодняшний день можно по пальцам пересчитать страны, в которых есть 48 баз с качественными тренировочными полями. Ведь для каждой команды нужно одно постоянное и одно запасное поле. Я уже не говорю о самих стадионах.

Да, есть страны, которые хоть сейчас могут провести такой чемпионат. Но подавляющему большему государств придется очень много строить, а это большие расходы».

Есть, конечно, и сторонники увеличения числа команд. Ведь для многих болельщиков чемпионат мира – это большой долгожданный праздник, каждая игра которого становится событием независимо от того, какие сборные в ней участвуют. Для них, начиная с 2026 года, праздник будет еще ярче, а все разговоры о форматах – это просто суета.