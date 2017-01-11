 

BMW требует признать банкротом сына Тельмана Исмаилова

 

Действующий в России BMW банк подал иск о признании банкротами бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и сына азербайджанского олигарха Тельмана Исмаилова - Алекпера Исмаилова, сообщают «Ведомости».

Сумма исковых требований не раскрывается. Представитель банка не ответил на вопрос издания о сумме исковых требований к Исмаилову-младшему и А.Митрофанову.

А.Исмаилову принадлежит 31,7% в «АСТ Транс маркет», столько же – его брату Сархану, остальное – у их двоюродного брата Заура Марданова. В конце августа 2016 года Арбитражный суд Московской области по иску «БМ-банка» признал Тельмана Исмаилова банкротом, включил в реестр его кредиторов «БМ-банк» с его требованиями и начал процедуру реструктуризации задолженности.

А.Митрофанов в 2014 году был лишен депутатской неприкосновенности, он обвиняется в вымогательстве 200 000 долларов у предпринимателя Вячеслава Жарова. А.Митрофанов сейчас находится за пределами России.

BMW банк является «дочкой» австрийской BMW Оsterreich Holding GmbH, входящей в BMW Group.

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