 

Обама подвел итоги правления Президент США не сдержал слез

 

Президент США Барак Обама выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства, сообщают мировые СМИ.

По словам Обамы, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

Главная же мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз. К последним относятся "исламские фанатики" и "автократы в некоторых зарубежных столицах".

Россию, а также Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.

Кроме того, Обама заявил, что обеспечит "гладкую" передачу власти избранному президенту Дональду Трампу.

"Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

Обращаясь с трибуны к своей жене Мишель, президент не сдержал слез.

"На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом. И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой", – сказал ей Обама.

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