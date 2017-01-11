На магистральном газопроводе, где произошел пожар, начаты ремонтно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба SOCAR.

«Как сообщалось, 10 января в 20:45 на 1000-милиметровом магистральном газопроводе Сангачальские основные установки – Газимамед произошел пожар. В результате предпринятых мер пожал локализован и потушен, подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию, газоснабжение потребителей не ограничено. На газопроводе начаты ремонтно-восстановительные работы», - говорится в сообщении.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сделало заявление по поводу взрыва на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы Гарадагского района.

Согласно информации сайта МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на магистральном газопроводе Казимагомед диаметром 1000 мм в поселке Сангачалы произошел взрыв.

«На место происшествия сразу же были привлечены соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, информированы соответствующие структуры. Специалисты SOCAR перевели подаваемый на линию газ в альтернативный газопровод и изолировали линию от эксплуатации.

В целях безопасности до устранения аварии пожарные бригады посменно дежурили на месте происшествия. В результате инцидента никто не пострадал. Операция завершилась в 00:58», - говорится в сообщении министерства.