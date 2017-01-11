Турецкий Центробанк не смог спасти лиру

Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум с 2005 года, с периода деноминации национальной валюты, составив 3,8876 лиры за один доллар США (снижение на 1,98 процента), сообщает Trend.

Утром курс лиры находился на уровне 3,8116 за один доллар.

Накануне Центробанк Турции осуществил интервенцию на сумму 1,5 миллиарда долларов США с целью стабилизации курса лиры. Также Центробанк снизил лимит заимствования для банков на межбанковском денежном рынке на общую сумму 22 миллиарда лир. Данное решение вступило в силу с 11 января 2017 года.

После решения Центробанка наблюдалось краткосрочное резкое снижение курса доллара по отношению к турецкой валюте.

По мнению экспертов, на очередное снижение курса лиры повлияли политическая неопределенность в стране и террористические атаки в провинции Газиантеп.

Курс лиры продолжает свободное падение с 5 января. Тогда он составлял 3,5922 лиры за один доллар США.

Снижение курса турецкой лиры к европейской валюте в понедельник также достигло рекордного уровня, составив 4,1009 лиры за евро.

Утром курс лиры находился на уровне 4,0252 за один евро.