Евросоюз выслал в Азербайджан 120 человек

Страны Европейского Союза выслали в 2016 году граждан Азербайджана в соответствии с соглашением о реадмиссии, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев, сообщает Интерфакс.

«В рамках соглашения о реадмиссии, подписанного между нашей страной и Европейским Союзом, в 2016 году на основе обращения Государственной миграционной службы была осуществлена реадмиссия 120 азербайджанских граждан», - сказал Ф.Набиев на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.