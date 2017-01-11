 

Евросоюз выслал в Азербайджан 120 человек

 

Страны Европейского Союза выслали в 2016 году граждан Азербайджана в соответствии с соглашением о реадмиссии, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев, сообщает Интерфакс.

«В рамках соглашения о реадмиссии, подписанного между нашей страной и Европейским Союзом, в 2016 году на основе обращения Государственной миграционной службы была осуществлена реадмиссия 120 азербайджанских граждан», - сказал Ф.Набиев на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

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