 

Брата и племянника Пан Ги Муна обвинили в коррупции

 

Американские власти предъявили брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна обвинения в сговоре с целью подкупа государственного чиновника, передает BBC.

Родственников экс-генсека обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу из неназванной ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий на государственные деньги.

Племянник Пан Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца власти арестовывать не стали.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 2007 по 2016 год. Его преемником стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, вступивший в должность с 1 января 2017 года.

Прокуроры утверждают, что в начале 2013 года южнокорейская строительная фирма Keangnam, в которой брат генсека Пан Ги Сан был менеджером, для покрытия долгов решила продать строительный комплекс Landmark 72 во Вьетнаме.

В 39-страничном обвинительном заключении говорится, что Пан Ги Сан и его сын, агент по недвижимости в нью-йоркском Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки о продаже на сумму до 800 млн долларов.

Они выплатили миллионы долларов в качестве взяток и пытались воспользоваться влиянием своей семьи, чтобы убедить чиновника организовать покупку комплекса на деньги государственного фонда благосостояния.

Родственникам Пан Ги Муна предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и сговоре.

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