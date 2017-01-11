В селе Цоци-Юрт Чеченской республике по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. У них изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, написал в своем инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

Среди задержанных есть и член семьи уничтоженного в 2006 году одного из кровавых бандглаварей Исы Мускиева. На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта.

В сообщении Кадырова также упоминается о проведении совещании с главами и имамами населенных пунктов, командирами спецподразделений МВД, а также участковыми инспекторами населенных пунктов. Перед началом совещания Кадыров представил нового главу Курчалойского района Али Абдулаева и его заместителя по работе с правоохранительными органами, кадрового офицера полиции Хизира Зайпулаева.

Ранее Кадыров отмечал, что Чечня улучшает свою инфраструктуру и превращается в важный российский туристический центр.