 

Президент Афганистана обещал отомстить талибам за теракт в Кабуле

 

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал отомстить талибам за совершенный накануне двойной теракт в Кабуле, в результате которого погибли не менее 38 человек и более 70 получили ранения, передает Интерфакс.

Как сообщают местные СМИ, президент заявил, что убийцы афганского народа не останутся в безопасности в любом уголке страны и ответят за гибель гражданских лиц, в том числе женщин.

Гани подчеркнул, что жестокое нападение талибов в очередной раз свидетельствовало об их враждебности к народу и человечеству.

Ранее экстремистское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.

В то же время движение заявило о своей непричастности к совершенному накануне теракту в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, об этом заявил "пресс-секретарь" движения "Талибан" Кари Юсуф Ахмади.

"Произошедший прошедшей ночью в Кандагаре инцидент связан с внутренним спором, к моджахедам никакого отношения не имеет. Наши люди не причастны к нападению в Кандагаре прошлой ночью", - написал он в Твиттере.

В результате террористической атаки вечером во вторник в резиденции губернатора провинции были убиты 11 человек, 12, в том числе губернатор Хумаюн Азизи, а также посол ОАЭ в Афганистане, ранены.

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