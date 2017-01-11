В Польше задержаны армянские контрабандисты

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых польскими таможенниками в селе Павлувек близ города Быдгощ, задержаны двое граждан Армении, сообщает издание Express Bydgoski.

В рамках проверок праздничной розничной торговли стражи порядка обнаружили 29 тысяч пачек сигарет белорусского и российского производства без акцизных марок. Общая стоимость изъятой партии составила более 385 тысяч злотых (около 93 тысяч долларов США).

Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до трех лет по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что армянские контрабандисты и ранее неоднократно попадались на нелегальном сбыте алкогольной и табачной продукции.