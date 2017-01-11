 

Евросоюз выделит гранты Азербайджану На сельское хозяйство

 

Представительство ЕС в Азербайджане объявило о приеме заявок в связи с инициативами по развитию сельских территорий страны для выделения грантов, сообщает сегодня информационный центр Европейского соседства.

Прием заявок продлится до 21 февраля 2017 года.

Основная цель «Инициативы развития рыночной экономики и занятости в сельских районах Азербайджана» заключается в содействии экономическому возрождению и созданию новых рабочих мест в регионах Азербайджана, исключая Абшеронский полуостров.

Заявки могут быть поданы мелкими фермерами, субъектами сельскохозяйственной ценностной цепочки, сельскими группами и ассоциациями, малыми и средними предприятиями, действующими в аграрной и туристической сферах, муниципалитетами и мелкими производителями, занимающимися изделиями ручной работы.

Особое внимание будет уделено лицам, желающим начать свой собственный бизнес, женщинам, безработным, людям с особыми потребностями и вынужденным переселенцам.

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