ASAN Index будет оценивать госуслуги в Азербайджане

Оказываемые в Азербайджане государственные услуги с 2017 года будут оцениваться посредством ASAN Index, заявил глава Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) Инам Керимов, передает Интерфакс.

«Начиная с 2017 года оценка и определение рейтинга государственных услуг будет осуществляться посредством ASAN Index, созданной со стороны ASAN Xidmət», — сказал И.Керимов на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

По его словам, в 2017 году планируется открытие региональных комплексов ASAN Həyat в Мингячевире и Губе. «Кроме этого, строительство региональных комплексов ASAN Həyat начнется в Шеки и Имишли. В Баку будет создано еще два центра ASAN Kommunal», — отметил он.

И.Керимов подчеркнул, что в текущем году совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана в Балакене будет создан комплекс ABAD Park, в Исмаиллы совместно с местной исполнительной властью — центр ABAD.

«В этом году совместно с Министерством экономики мы запустим портал электронной лицензии, в результате чего предприниматели смогут получать лицензии и разрешения в электронной форме», — подчеркнул глава ASAN Xidmət.

И.Керимов заявил также о начале полноценной деятельности системы выдачи виз ASAN Viza.

«Система ASAN Viza внедрена в рамках мероприятий по развитию туризма в нашей стране. Эта система создана совместно с министерствами иностранных и внутренних дел, Службой государственной безопасности, Государственной пограничной и миграционной службами, в нее интегрированы все информационные базы», — отметил он.