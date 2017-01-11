 

Ильхам Алиев едет в Давос

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Швейцарию с официальным визитом для участия в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает официальный сайт форума.

Как ожидается, в работе форума, который пройдет с 17 по 20 января, примут участие свыше 30 глав государств и правительств.

Так, в Давос приедут председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вице-президент США Джозеф Байден, президент Украины Петр Порошенко и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Кроме того, будут присутствовать генсек ООН Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, глава МВФ Кристин Лагард, председатель Международного энергетического агентства Фатих Бирол, верховный комиссар ООН по правам беженцев Филиппо Гранди, генеральный директор Международной организации по делам мигрантов Уильям Лейси Свинг и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

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