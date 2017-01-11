Чавушоглу: «Турция поддерживает вступление Грузии в НАТО»

В Анкаре прошли переговоры глав МИД Турции и Грузии — Мевлюта Чавушоглу и Михаила Джанелидзе, передает Грузия Онлайн.

По завершении встречи глава турецкой дипломатии заявил, что Турция всецело поддерживает вступление Грузии в НАТО.

«Мы также выступаем за скорейшую реализацию договоренностей по упрощению визового режима между Евросоюзом и Грузией», — добавил Чавушоглу, подчеркнув также поддержку территориальной целостности Грузии.

Глава МИД Турции также привлек внимание к тому факту, что в 2017 году ожидается открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.