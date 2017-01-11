 

Чавушоглу: «Турция поддерживает вступление Грузии в НАТО»

 

В Анкаре прошли переговоры глав МИД Турции и Грузии — Мевлюта Чавушоглу и Михаила Джанелидзе, передает Грузия Онлайн.

По завершении встречи глава турецкой дипломатии заявил, что Турция всецело поддерживает вступление Грузии в НАТО.

«Мы также выступаем за скорейшую реализацию договоренностей по упрощению визового режима между Евросоюзом и Грузией»,  добавил Чавушоглу, подчеркнув также поддержку территориальной целостности Грузии.

 Глава МИД Турции также привлек внимание к тому факту, что в 2017 году ожидается открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.

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