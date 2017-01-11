В среду состоялась церемония закладки фундамента Ордубадской гидроэлектростанции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии.
Мощность Ордубадской гидроэлектростанции составит 36 мегаватт. Станция деривационного типа будет расположена на реке Араз.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Нахчыванскую Автономную Республику, сообщает официальный сайт главы государства.
В аэропорту Нахчывана президента Ильхама Алиева встретил глава Автономной Республики Васиф Талыбов.