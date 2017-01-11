Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами прогнозируется туман, вероятен моросящий дождь, будет преобладать северный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью 2-5 градусов тепла, днем 7-11 тепла, в Баку ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 мм рт.ст., относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман, в некоторых восточных районах — моросящий дождь. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла.