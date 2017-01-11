Шант Воскерчян: «Единственный выход — свержение режима Саргсяна»

В последнее время армянская диаспора в большинстве европейских стран и США в отличие от прежних лет проявляет небывалую политическую активность. Акции протеста в разных штатах США, Германии, Бельгии, Франции, Чехии с требованием отставки президента и действующих властей Армении, массовые демарши против Сержа Саргсяна во время его заграничных поездок, предпринимаемые армянскими общинами, заставили его буквально скрываться от возмущенных его правлением зарубежных соотечественников. Во всяком случае, именно так произошло в городах Голландии и Нью-Йорке.

Одним из главных инициаторов борьбы против саргсяновской хунты в диаспоре является известный диссидент Шант Воскерчян, глава парижского представительства общенационального движения «Армянское возрождение». Недавно Воскерчян в беседе с армянским журналистом сделал ряд заявлений, из которых следует, что борьба, начатая армянской диаспорой против деспотии властей Армении, в новом году станет еще масштабнее.

«Главное, что сегодня необходимо армянской диаспоре, это сплоченность. Насколько возможно, мы стараемся объединиться и общими усилиями вызволить Армению из того положения, в котором она оказалась из-за преступных властей.

Нынешний режим использует все методы, чтобы расколоть диаспору, не дать нам стать единой силой, так как, сплотившись, наша община будет представлять серьезную угрозу для укрепившейся путем беззакония власти», — высказал свою идею Воскерчян.

Понятно, что Саргсян и его сподручные всеми силами пытаются противостоять укрепляющейся в армянской диаспоре протестной тенденции, ведь в итоге они потеряют и колоссальные финансовые потоки, направляемые армянскими общинами в страну, и свое влияние на них. Но более всего саргсяновская клика опасается, что диаспора вмешается в политическую ситуацию в стране, что предрешит фатальный для режима исход.

«До недавних пор диаспора находилась под влиянием традиционных организаций, которые, создав некий информационный вакуум, лишили армян за рубежом возможности правильно сориентироваться в ситуации в Армении. Однако теперь мы делаем все, чтобы сломать внушаемые режимом лживые стереотипы. И результаты уже есть: люди стали интересоваться, что на самом деле происходит в Армении. К сожалению, многие пока не прозрели, верят пропаганде саргсяновского режима. Однако те, кто уже разобрался, четко знают, чего хотят и как этого добиться», — убежден Воскерчян.

Развеял диаспоральный лидер и надежды зарубежных армян на создание на их исторической родине двухпалатного парламента, куда войдут и представители диаспоры, сказав по этому поводу: «Настроенные оппозиционно армяне никогда туда не войдут, тем более проживающие за рубежом. В парламенте вы увидите лишь тех, кто уже доказал свою покорность и служение нынешнему режиму. И все в Армении останется по-прежнему, ничего не изменится, так как в этой стране сегодня невозможно провести честные выборы. Единственный путь, который я вижу для выхода из тяжелейшего для страны положения, — это свержение режима».