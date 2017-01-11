 

Азербайджан натурализовал еще одного россиянина

Автор: Отдел спорта 

Велосипедист Кирилл Поздняков получил азербайджанское гражданство и будет выступать за сборную нашей страны.

Российский велогонщик, которому 20 января исполнится 28 лет, с 2013 года выступал за азербайджанский клуб Synergy Baku, затем провел два сезона в российской команде «РусВело», а в 2016 году вновь вернулся в Азербайджан.

В прошлом сезоне Поздняков в составе Synergy Baku стал победителем Tour of Szeklerland, проходившего по дорогам Румынии. Но самым удачным для него был 2013 год, когда он выиграл Tour of China I и несколько этапов на других соревнованиях.

Кирилл Поздняков – далеко не первый россиянин, натурализованный Азербайджаном. Много уроженцев России представляют нашу страну в таких видах спорта, как борьба, бокс, таэквондо. Достаточно сказать, что единственный олимпийский чемпион Рио-2016 Радик Исаев также приехал в Азербайджан из России.

Хочется верить, что привлечение Кирилла Позднякова под знамена нашей страны усилит сборную Азербайджана по велоспорту.

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