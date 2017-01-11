Американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Документ, позже перепечатанный многими западными СМИ, как утверждается, был подготовлен неназванным бывшим сотрудником британской разведки для политических оппонентов Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп якобы приглашал проституток.

Buzzfeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

Сам Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».

Об отсутствии у Кремля компромата на Трампа заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом», — сказал Песков.