 

Президент Молдавии едет в Москву

 

Президент Молдавии Игорь Додон совершит первый официальный визит в Москву 16-17 января, рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС по телефону дипломатический источник в Кишиневе.

"Игорь Додон посетит Москву 16-17 января, - сказал собеседник агентства. - Рассчитывает на встречу с президентом (России Владимиром Путиным). Также планируются встречи с руководством Федерального собрания".

В ноябре 2016 года в республике прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании.

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