На сайте опекаемого Кремлем Валдайского форума появилась статья «Кривая российско-турецких отношений. Может ли Турция вступить в ЕАЭС?», главный посыл которой состоит в утверждении, что вступление Турции в ЕАЭС предпочтительно больше для Анкары, чем для Москвы.

Как ранее пояснил президент РФ Владимир Путина, членство в ЕАЭС открыто для всех стран бывшего СССР, за исключением трёх прибалтийских государств, присоединившихся к Европейскому союзу (ЕС). Турция же, как известно, не является ни постсоветским, эсэнговским государством, однако, судя по всему, представляет немалый интерес для Евразийского союза, точнее, действующей в настоящее время конкретной структуры – ЕАЭС.

Понятно, что Россия пытается привлечь к ЕАЭС как можно больше евразийских стран, вот нужно ли это конкретно Турции, о которой идет речь в материале.

Авторы статьи уверены, что Анкара очень бы этого хотела, потому что ЕАЭС является ныне динамично развивающейся авторитетной организацией, которая к тому же базируется поблизости от Турции. Отмечается, что участие в проекте позволит всем государствам – членам ЕАЭС повысить продуктивность экономики. Ну а непосредственно Турция получит возможность нарастить объёмы торговли с этими странами, что не может не пойти ей на пользу.

Более того, в публикации подчеркивается, что со многими участниками ЕАЭС и даже кандидатами на вступление в эту организацию у Турции уже имеются достаточно прочные связи во многих областях экономики.

Надо сказать, что перспективу вступления Турции в ЕАЭС не исключает и министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. В интервью Daily Sabah он прямо сообщил, что Турция хочет присоединиться к Евразийскому союзу.

«До инцидента с российским самолетом в ноябре 2015 года мы уже вели переговоры с Россией. Во время последнего визита президента России Путина в Турцию мы подписали с российским министром экономики рамочное соглашение о создании зоны свободной торговли. Теперь мы возобновили переговоры и хотим завершить их как можно скорее», - заявил Зейбекчи.

По его словам, зона свободной торговли будет охватывать первый сектор услуг и инвестиций. «В дальнейшем стороны планируют включить туда промышленное производство, в частности сельскохозяйственный сектор. Россия возглавляет Евразийский таможенный союз, в который входят такие страны, как Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения. Конечно, мы хотим присоединиться к Евразийскому таможенному союзу, однако без ущерба процессу вступления в ЕС», - тем не менее отметил турецкий министр. То есть имеется некое противоречие: если для прибалтийских стран путь в ЕАЭС заказан, поскольку они являются членами ЕС, то как Турция собирается присоединиться и к той и к другой организации?

Похоже, турецкие власти перестали питать надежды на вступление в ЕС, тем более что вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль откровенно предупредил, что у Турции в ближайшие 10-20 лет нет шансов войти в состав Евросоюза, даже если Анкара выполнит все необходимые условия. Практически так же по отношению к Турции настроены и другие ведущие страны ЕС.

Между тем противником вступления в ЕАЭС Турции может выступить Ереван. Вопреки этому армянский политолог Арам Сафарян считает, что если Турция действительно перейдет от заявлений к конкретным шагам, власти Армении должны будут не противиться евразийской интеграции Анкары, а ожидать от российских коллег шагов, направленных на то, чтобы в результате открылась граница с Арменией. То есть армянские власти мечтают обрести во вхождении Турции в союз определенные плюсы для себя.

«В противном случае интеграция бессмысленна. А армянская сторона на общественном, политическом и политологическом уровнях должна придерживаться очень четкой позиции в этом вопросе», - не преминул подчеркнуть Сафарян, добавив, впрочем, что противоречия и отсутствие единства в этом вопросе могут привести к серьезным последствиям, в том числе к усилению внешних воздействий. Под отсутствием единства «в этом вопросе» наверняка подразумевается нежелание других членов ЕАЭС как-то воздействовать на Анкару.

Как положительный факт отмечает возможное присоединение Турции к ЕАЭС и российский тюрколог Владимир Аватков, но по несколько иной, чем Сафрян, причине.

«Россия должна воспользоваться моментом и вовлечь Турцию в рамки евразийского сотрудничества, так как пока Турция далеко от нас, она более опасна и более интегрирована в североатлантические организации. Однако заявление турецкого министра еще просто заявление. Когда будут сделаны конкретные шаги, они будут рассматриваться уже на официальном уровне»,— сказал Аватков, добавив все же, что сближение отношений ЕАЭС - Турция может привести и к налаживанию отношений Армения — Турция.

В то же время президент Международной ассоциации политической науки профессор Стамбульского университета Ильтер Туран в беседе с haqqin.az заявил, что не верит во вступление Турции в ЕАЭС. Во всяком случае, пока. «Для этого Россия должна будет признать интересы Турции в тюркоязычных странах Средней Азии и относиться к этому с уважением. Этот союз должен формироваться на принципах взаимоуважении, а не на диктате какой-либо страны», - подчеркнул профессор.

В любом случае, азербайджанским политическим и экономическим аналитикам стоит, видимо, задуматься, как может отразиться на Азербайджане вступление Турции в ЕАЭС.