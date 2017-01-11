 

Главный эпидемиолог: «Никакой эпидемии гриппа в Азербайджане нет»

Автор: Отдел информации 

«Нет никаких оснований для беспокойства. Нынешняя вспышка гриппа  это сезонное заболевание. Именно в холодное время года вероятность заболевания наиболее высока»,  заявил haqqin.az главный эпидемиолог Азербайджана, заведующий кафедрой эпидемиологии АГУ Ибадулла Агаев.

«Во всем мире, в том числе и у нас в Азербайджане, были и будут случаи заражения гриппом. В Новосибирске действует научно-исследовательский институт, который занимается вирусом гриппа. Результаты своих исследований, анализы и прогнозы они присылают мне как главному эпидемиологу. Со всей ответственностью заявляю, что оснований для беспокойства нет»,  подчеркнул И.Агаев.

По его словам, вирус H3N2 является одним из штаммов гриппа, и в Азербайджане не выявлены заражения этим штаммом.

«Если в Азербайджане болеют пять тысяч человек, это не означает, что в 10-миллионной стране есть эпидемия гриппа»,  заявил И.Агаев.

По его словам, чтобы не допустить распространения гриппа и чтобы заболевание не дало осложнений, больной должен соблюдать постельный режим и правила личной гигиены.

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